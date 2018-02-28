2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun üçüncü etabı Uludağ Kayak Merkezi'nde Perşembe günü başlayacak.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kar voleybolu Avrupa grup elemelerinin 5 etapta yapıldığını anımsattı.Bu etapların ikisinin Türkiye'de düzenlendiği dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:"Türkiye etaplarından biri Erciyes'te yapıldı. Diğer etap ise Bursa Teleferik AŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 1-4 Mart'ta Uludağ'da gerçekleştirilecek. Bursa'daki üçüncü etapta Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Slovakya, Romanya, Çekya, Gürcistan, Polonya, Belçika, İsviçre ve Ukrayna yer alıyor. Etkinliğe 29 takım katılacak. Bursa ve ülkemizin tanıtımı anlamında güzel bir etkinlik. İnşallah ülkemize yakışır bir organizasyon olacak. Sporseverleri Uludağ'a bekliyoruz."Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan da Uludağ'ın tanıtımına katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bu anlamda uluslararası organizasyonların Uludağ'da düzenlenmesini destekliyoruz. Sporu tabana yaymak için bu tip organizasyonların artarak devam etmesini diliyorum." diye konuştu.Teleferik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul da böyle bir organizasyona Uludağ'ın ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu mutlululuğu dile getirdi.