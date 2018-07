2018 Bursluluk sınavı sonuçları PYBS İOKBS, E Okul bursululuk sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi, 2018 Bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı. İşte 2018 Bursluluk sınavı sonuçları ve sınav sonrası yapılacaklar... İşte tüm detaylarla sizlerleyiz..MEB'in takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TLSınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplandı. Buna göre, işlemler şu şekilde gerçekleştirildi:a. Her adayın cevap k,ğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.h. Sınava girdiği h,lde, cevap k,ğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: Anne veya babanın MEB'e bağlı resmî okullarda (14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler d,hil) öğretmen olarak görev yaptığına, emekli olduğuna veya görevde iken ya da emekli olduktan sonra vefat ettiğine dair belge istenecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmenlerin çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.Okul Yok Kontenjanı: Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam hatip ortaokulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar d,hil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitimmüdürlüklerinden alacakları belge istenecektir.Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenecektir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden "(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî -Durumunu Gösterir Beyanname" istenecektir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra "diğer çocuk" kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30'da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.PYBS de 100 soru soruluyor ve normal şartlardaki bir öğrenci için yani diğer çocuk kontenjanı için PYBS de en az 90 net yapması gerekiyor. Yani öğrencilerin en fazla 10 yanlış yapması lazım.5.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?6.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,5.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,1845.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 9025.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 9765.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,9066.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?6.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,6.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 419,7556.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 172,856.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 118,7026.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 415,3137.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?7.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,7.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 409,3797.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 163,9837.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,6437.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 410,2058.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?8.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,8.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 438,9108.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 192,778.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 135,128.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 437,159.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?9.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,9.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 394,4479.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 152,0529.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,5769.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 344,63110.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?10.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,10.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,18410.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 90210.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 97610.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,90611.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?11.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,11.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 405,66811.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 205,41711.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 148,87911.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 352,656E-okul veli bilgilendirme sisteminde;1)Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası2)Okul numarası3)Birkaç güvenlik sorusu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapılabilmektedir.E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 - 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 - 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.