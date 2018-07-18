2018 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 208 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? sorusunun yanıtını arayanlar bu habere dikkat. 2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacağı belli oldu! İşte 2018 bursluluk sınav sonuçları ve tüm detaylar...

18 Temmuz 2018 02:59
2018 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 208 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk  sınav 3 Haziran günü gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci 2018 bursluluk sınavı sonuçların açıklanma tarihi ne zaman diye aratıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçlar hakkında ne açıklama yaptı. Bursluluk sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. İşte detaylar..

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MEB'in takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.
2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

PYBS KONTENJANLARI

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: Anne veya babanın MEB'e bağlı resmî okullarda (14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler d,hil) öğretmen olarak görev yaptığına, emekli olduğuna veya görevde iken ya da emekli olduktan sonra vefat ettiğine dair belge istenecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.

Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmenlerin çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

Okul Yok Kontenjanı: Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam hatip ortaokulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar d,hil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerinden alacakları belge istenecektir.

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenecektir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden "(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî -Durumunu Gösterir Beyanname" istenecektir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra "diğer çocuk" kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.



PYBS SORULARI NASIL OLUYOR?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30'da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

PYBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?

PYBS de 100 soru soruluyor ve normal şartlardaki bir öğrenci için yani diğer çocuk kontenjanı için PYBS de en az 90 net yapması gerekiyor. Yani öğrencilerin en fazla 10 yanlış yapması lazım.

5.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

6.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

5.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,184

5.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 902

5.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 976

5.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,906

6.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

6.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

6.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 419,755

6.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 172,85

6.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 118,702

6.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 415,313

7.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

7.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

7.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 409,379

7.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 163,983

7.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,643

7.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 410,205

8.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

8.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

8.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 438,910

8.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 192,77

8.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 135,12

8.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 437,15

9.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

9.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

9.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 394,447

9.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 152,052

9.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,576

9.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 344,631

10.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

10.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

10.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,184

10.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 902

10.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 976

10.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,906

11.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

11.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

11.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 405,668

11.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 205,417

11.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 148,879

11.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 352,656

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