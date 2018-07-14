2018 BİLSEM sonuçları sorgulama sayfası! MEB 2018 Bilsem yerleştirme sonuçları öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi, BİLSEM mülakat sonuçlarını açıkladı. İşte BİLSEM mülakat sonuçları ve sınav sonrası yapılacaklar... İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130;Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90 veMüzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 75 olarak belirlenmiştir.Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler. 16-20 Temmuz tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 03-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21-27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.5. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler. 21-27 Haziran tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 28 Haziran-06 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 16 Temmuz-31 Ağustos arasında gerçekleşecek.Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 – 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.2. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirmeler 8 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.3. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler, öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde; bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.4. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme sonuçları değerlendirmeyi yapan uzman tarafından RAM Modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir.5. Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları öğrencinin yüksek yararı düşünülerek internet ortamında açıklanmayacaktır.Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.2. Resim yetenek alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 32. Maddesine göre oluşturulan komisyon, BİLSEM'lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.3. Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, resim yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır.4. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler Genel Müdürlüğümüz tarafından 2017 Mayıs ayında illere resmi yazı ile bildirilen tarihlerde merkezi olarak yapılacaktır.5. Resim yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları görsel sanatlar yetenek/beceri komisyonu tarafından bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.2. Müzik alanından özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 33. Maddesine göre oluşturulan komisyon BİLSEM'lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.3. Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, müzik yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır.4. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 15 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak 30 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.5. Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu tarafından aynı gün içinde bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.