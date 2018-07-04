2018-2019 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? Fikstür ne zaman çekilecek

Futbolseverlerin merakle beklediğin 2018-2019 Spor Toto Süper Lig'i fikstürünü çekiliş tarihi, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonunun fikstürü, Spor Toto Süper Lig'in başlangıç tarihi ve daha fazlası haberin detaylarında...

04 Temmuz 2018 16:33
2018-2019 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? Fikstür ne zaman çekilecek
Süper Lig ve TFF 1.Lig 11 Ağustos'ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantısında, profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları çekildi. Ancak Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürlerinin çekileceği tarih henüz netleşmedi.

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