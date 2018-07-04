2018-2019 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak? Fikstür ne zaman çekilecek

Süper Lig ve TFF 1.Lig 11 Ağustos'ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantısında, profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak. Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?
TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları çekildi. Ancak Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürlerinin çekileceği tarih henüz netleşmedi.