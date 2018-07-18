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2018-19 sezonunda arka arkaya maç sayısı tarihin en azı olacak

Cuma günü lig tarafından resmen açıklanan 2018-19 NBA normal sezonunun programı, lig tarihinde en az arka arkaya maçları içerecek.

Cuma günü lig tarafından resmen açıklanan 2018-19 NBA normal sezonunun programı, lig tarihinde en az arka arkaya maçları içerecek.

Ortalama olarak, takımlar sezonda arka arkaya ortalama 13.3 sefer maç yapacak ve hiçbir takım 15'ten fazla arka arkaya maç yapmayacak.

NBA ile oyuncu birliği arasındaki en yeni Toplu İş Sözleşmesi gereğince, lig, oyuncuların daha rahat dinlenmesine izin vermek adına, buna göre bir sezon düzenledi ve daha erken bir açılış gecesi planladı. Bu sezonun 16 Ekim'de başlayacağı programda beş gecede dört maç ya da 12 gecede sekiz maç oynanmayacak.

Göze çarpan maçlar arasında LeBron James'in 21 Kasım'da Cleveland'a dönüşü, Kawhi Leonard'ın 3 Ocak'ta Raptors ile San Antonio'daki ilk maçı ve 9 Kasım'da Gordon Hayward'ın Celtics'teki ilk maçı bulunuyor.


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