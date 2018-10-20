2018-19 sezonu açılış gecesi, pek iyi rakam yapmadı...

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2018-19 NBA normal sezonunun açılış gecesinde, reytingler açısından dört farklı düşüşte olan istatistik bilgileri göze çarptı.İlk günün maçlarından Pelicans - Rockets karşılaşması, ESPN'de 1.56 milyon kişi tarafından izlendi ve bu da geçen yıldan %17 daha düşüktü.Pelicans'ın farklı kazandığı maç, 2009'dan beri en az izlenen NBA ilk günü maçıydı.Yine ESPN'de yayınlanan Mavericks-Suns karşılaşması, önceki yıldan reyting olarak %38, izleyici sayısı olarak ise %42 azalma gördü.ESPN'in önceki hafta yayınladığı Warriors - Lakers karşılaşmasının reytingleri çok daha yüksekti.