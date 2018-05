2018 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları, (MEB - Ehliyet sonuç sorgulama)

Sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavının sonuçlarına odaklandı. Sürücü adayları ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. Trafiğe çıkmak için heyecanlanan sürücü adayları ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırırken, birçok kaynak tarafından ehliyet sınavı sonuçlarının 22 Şubat tarihinde açıklanacağı iddia edildi.MEB'in MTSAS takviminde sonuç tarihini yayınlamamasıyla ehliyet sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı kesinlik kazanmadı ancak bugün mesai saatleri içersinde açıklanma ihtimali yüksek olarak görülüyor. Resmi internet sayfasıyla da yayınlana sınav cevapları bazı sürücü kursları tarafından sms yolu ile de iletilebiliyor. Sınav sonuçları bugün açıklanması bekleniyor.Ehliyet Sınav Kurallarıa. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini (Her ikisi de soğuk damgalı olacak) (Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez)b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemc. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgiMotorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavları; girişte verilen sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacak ve bu sınavlar sabah saat 11.00'de başlayıp, tek oturumda gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 10.30'da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları zorunludur. Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar kendi sıra numarasında ve aynı hizada oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kağıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar; test kitapçıklarının üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını, sayfa numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (tek dersten sınava girenler 45 dakika) içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.Adayların;- Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve müsvedde k,ğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar getirmeleri,- Sınav süresince; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları, yasaktır.Bu yasaklara uymadığı her hangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri, diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara, sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilecek ve adayın cevap kağıdına eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınav evrakı geçersiz sayılacak, sınav sonucu gönderilmeyecektir.Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kağıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kağıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kağıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap k,ğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (pasaport veya sürücü belgesi) ve sınav yeri belgesini sınav süresince sıranın üzerinde bulunduracaklardır. Salon görevlileri adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap k,ğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını, güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri, cevap k,ğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum, adayın cevap k,ğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap k,ğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığında her salona ait sınav evrakı paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap k,ğıdı ve soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.Ayrıca;- Kopya alma veya verme girişiminde bulunan,- Kendine ait olmayan cevap k,ğıdı kullanan,- Cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap k,ğıdını boş bırakan,- Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,- Soru kitapçığını ve/veya cevap k,ğıdını teslim etmeyen,adayların sınavı geçersiz sayılır.Eksik belgeleri olduğu halde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı halde sınava alınan adayların durumu incelenir, il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava girmesi uygun olanların haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre, 2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.- Kursa yazılan sürücü adayları direk olarak minibüs süremeyecek. Bunun için çncelikle B grubu ehliyet alma ve 21 yaş artı aranacak.- stop etme sayısı 2'ye yükseltildi.- Direksiyon sınavlarına 5 dakika eklendi. Bundan sonra direksiyon sınavları 35 dakika olacak.- Otomatik vitesli araç kullanmak isteyen sürücüü adayları buna göre ders alacak ve sınavda otomatik vitesli araç sürecek. Ancak aldığı ehliyet belgesiyle manuel araç süremeyecek.- Ehliyet sınavı için ilkokul mezunları da başvuru yapabilecek.