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2017'ye damga vuran 30 bireysel yetenek işi gol



Alıyor, gidiyor, rakiplerini birer birer incitiyor, klasını gösteriyor...

Lionel Messi, Neymar, Marco Asensio, Hulk, Terens Puhiri ve çok daha fazlası dikkat çekti. İşte 2017'de atılan "SOLO" goller. 

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