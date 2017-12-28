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2017 raporu: Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si

Sarı-lacivertli futbol takımı, 2017 yılındaki performansıyla son 7 senenin en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu. 2017 yılında oynadığı 51 resmi maçta 26 galibiyet alan Fenerbahçe, maçların yüzde 51'ini kazandı. Fenerbahçe 2015 ve 2016'da olduğu gibi 2017 yılını da kupasız tamamlıyor

Kaynak: AA
2017 raporu: Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si
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28 Aralık 2017 13:38
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017'de ortaya koyduğu performansla son 7 yılın en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu. 

Fenerbahçe, 2017 yılında 51 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 26 galibiyet elde etti, 17 beraberlik aldı ve 8 yenilgi yaşadı. 

Sarı-lacivertli takım, çıktığı resmi maçların yüzde 51'ini kazandı. 

2010 yılında yaptığı maçların yüzde 49'unu kazanan Fenerbahçe'nin, galibiyet yüzdesi 2011'de 75, 2012'de 56, 2013'te 59, 2014'te 58, 2015'te 64 ve 2016'da ise 60 olmuştu. 

Son 7 senenin en kötü galibiyet yüzdesine sahip olan Fenerbahçe, bu yıl Süper Lig'de 35, Avrupa'da 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 10 maç oynadı.

Fenerbahçe'nin son 8 yılda çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:

 Yıl   O   G   B   M    A   Y  Galibiyet oranı (%) 
 2017  51  26   17   8   93   55  51
 2016  61  37  13  11  118  50  60
 2015  56  36  14   6  106  40  64
 2014  36  21   8   7   59  31  58
 2013  56   33   10  13   100  61  59
 2012   59  33  14  12   112   61   56
 2011  36   27    6    3   71   30  75
 2010   49   24   11  14   91  60  49
 - 2017 yılı resmi maç tablosu

 Fenerbahçe'nin 2017 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:

 KULVAR   O   G   B   M   A   Y 
 Süper Lig   35  18   12   5  60  40 
 Türkiye Kupası  10   7   3   -  28   7
 Avrupa kupası   6   1   2   3  5  8
 TOPLAM 51 26 17   8  93 55
- Müze kupaya hasret

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015 ve 2016'da olduğu gibi 2017 yılını da kupasız tamamlıyor. 

Son üç yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, üç yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de son üç sezonda 2 ikincilik, 1 üçüncülük yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016'da ise finalde kaybetti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de bu yıl son 32 turuna kadar gelebildi.

- İki teknik adam çalıştı

Fenerbahçe, 2017 yılında Dick Advocaat ve Aykut Kocaman'la çalıştı.

Sarı-lacivertliler Advocaat yönetiminde 2017'de 27 resmi maça çıktı. Bu maçlarda Fenerbahçe, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Kocaman'ın Fenerbahçe'si ise 2017 yılında 24 resmi maç yaptı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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