2017 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Devre arası transfer dönemi ne zaman başlayacak, bitecek?



23.12.2017 14:00 BURSASPOR 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

23.12.2017 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.12.2017 19:30 ATİKER KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

24.12.2017 14:00 KAYSERİSPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

24.12.2017 14:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

24.12.2017 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.12.2017 19:30 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

25.12.2017 20:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR



SÜPER LİG'DE 18. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?





21.01.2018 00:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

21.01.2018 00:00 BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

21.01.2018 00:00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

21.01.2018 00:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

21.01.2018 00:00 KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

21.01.2018 00:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

21.01.2018 00:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR

21.01.2018 00:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ



SÜPER LİG'DE 17. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN



21.01.2018 00:00 ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.21.01.2018 00:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR21.01.2018 00:00 BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK21.01.2018 00:00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.21.01.2018 00:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.21.01.2018 00:00 KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.21.01.2018 00:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR21.01.2018 00:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR21.01.2018 00:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 22.12.2017 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR23.12.2017 14:00 BURSASPOR 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ23.12.2017 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.23.12.2017 19:30 ATİKER KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.24.12.2017 14:00 KAYSERİSPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR24.12.2017 14:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.24.12.2017 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK24.12.2017 19:30 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.25.12.2017 20:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Süper Lig'de ilk devre sona erdi ve devre arası transfer dönemi haftaya başlayacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm liglerde takımlar transfer çalışmaları başlayacak. Peki transfer dönemi ne zaman başlayacak ve sona erecek? Türkiye Futbol Federasyonu, transfer döneminin başlangıç ve kapanış tarihi hakkında ne açıklama yaptı? İşte detaylar...Süper Lig'de 2017-18 sezonu ara transfer dönemi 28 gün sürecek.Süper Lig'de 2018-18 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2018 Perşembe günü başlayacak. 28 gün sürecek olan ara transfer dönemi 31 Ocak 2018 Çarşamba günü sona erecek.