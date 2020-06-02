'2003'te Beşiktaş'a transfer olacaktım'

Kariyerinde Napoli, Inter, Palermo gibi takımların formasını terleten emekli forvet oyuncusu Arturo Di Napoli, 2003 yazında neredeyse Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.
Arturo Di Napoli söz konusu yaz transfer döneminde, Palermo'dan Messina kulübüne transfer oldu.
"NEREDEYSE BEŞİKTAŞ'A GELİYORDUM"
Arturo Di Napoli, yaptığı açıklamada; "2003 yazında Beşiktaş ile anlaşmaya vardım ancak sonradan İtalya'da kalmak istedim. Bir süre teklif almadım. En sonunda zor bir dönem geçiren Messina'ya gittim. O sezon Seri B'den yükselmeyi başardık." dedi.
Arturo Di Napoli, kariyerinde çıktığı 446 maçta, mücadele ettiği takımlar adına 137 gol ve 6 asistlik katı sağladı.
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Arturo Di Napoli söz konusu yaz transfer döneminde, Palermo'dan Messina kulübüne transfer oldu.
"NEREDEYSE BEŞİKTAŞ'A GELİYORDUM"
Arturo Di Napoli, yaptığı açıklamada; "2003 yazında Beşiktaş ile anlaşmaya vardım ancak sonradan İtalya'da kalmak istedim. Bir süre teklif almadım. En sonunda zor bir dönem geçiren Messina'ya gittim. O sezon Seri B'den yükselmeyi başardık." dedi.
Arturo Di Napoli, kariyerinde çıktığı 446 maçta, mücadele ettiği takımlar adına 137 gol ve 6 asistlik katı sağladı.
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