2000 TL icralık borç silme ne zaman başlayacak?

İCRA BORÇ SİLİNME TARİHİ NE ZAMAN?

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, İNTERNET İCRALIK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

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İCRADA BORCUM VAR, SİLİNECEK Mİ? CEVABI

İcraya düşen borçların belirli bir kısma kadar olanlarının silineceği açıklanmıştı. Borçları icraya düşmüş olan ve tutarı 2000 Türki lirasının altında olan vatandaşların borçları silinecek. Peki İcralık borçlar ne zaman silinecek? İcralık borçlar hangi ödemeleri kapsıyor? İcraya düşen borç silinecek mi sorgulama detaylarıyla ilgili son durum... Türkiye'de yaklaşık 5.5 milyon insanı ilgilendiren 2000 TL altındaki borçların silinmesi işleminin ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. Düzenleme ile birlikte artık 2000 (iki bin) Türk Lirasından az borcu olanlar yeniden yapılandırmayla borçlarını sildirebilecek.Borç silinme işleminin detayları da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 15 Ağustos tarihi itibarıyla icra ve haciz dosyası olan kişiler yararlanabilecek. Eğer bir kişinin 16 Ağustos tarihi itibarıyla icralık bir dosyası varsa bu paketten yararlanamayacak. Ancak paket ekim ayında Meclis'ten geçeceği için belki orada yeni bir düzenleme yapılabilir. Şirketler de 2 bin TL altı alacaklı olduğu tutarları Vergi Usul Kanunu'na göre gider yazabilecek.Açıkalanan pakette elektrik, su, doğalgaz, internet icralık borçlarının da silinmesi gündeme gelmiştir. İcra borçları nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar bu konuyla ilgili detayların açıklanmasını beklemelidir. Hangi icralık borçların silineceğine ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde vatandaşlara duyurulacak.Vatandaşlar borçlu oldukları ancak borcunun ödeyemedikleri için icraya düşen borçlarını ödemekte güçlük çekebiliyor. Bu nedenle çıkarılan kanunla 2000 ₺'nin altında olan icra borçları silinecek.İcra borçlarının 2000 ₺'ye kadar olan kısmının silineceği duyuruldu ancak hangi borçların ödeneceği konusunda detayların belli olması bekleniyor.