200 metre serbestte olimpiyat rekoru kırıldı: Mollie O'Callaghan

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında kadınlar 200 metre serbestte olimpiyat rekoru kırıldı.

200 metre serbestte olimpiyat rekoru kırıldı: Mollie O'Callaghan
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında kadınlar 200 metre serbestte olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışlarda kadınlar 400 metre karışık, erkekler 200 metre serbest, erkekler 100 metre sırtüstü, kadınlar 100 metre kurbağalama ve 200 metre serbest finalleri yapıldı.

Kadınlar 200 metre serbestte Avustralyalı Mollie O'Callaghan 1.53.27'lik derecesiyle Tokyo 2020'de vatandaşı Ariarne Titmus'a (1.53.50) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Ariarne Titmus, 1.53.81'le gümüş, Hong Kong'dan Siobhan Bernadette Haughey, 1.54.55'le bronz madalya elde etti.

Kadınlar 400 metre karışıkta Summer Mcintosh 4.27.71'le altın, ABD'li Katie Grimes 4.33.40'la gümüş, ABD'li Emma Weyant 4.34.93'le bronz madalya kazandı.

ERKEKLERDE ALTIN CECCON'UN

Erkekler 100 metre sırtüstünü dünya rekortmeni İtalyan Thomas Ceccon 52.00'lik derecesiyle birinci, Çinli Jiayu Xu 52.32'lik derecesiyle ikinci ve ABD'li Ryan Murphy 52.39'la üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlar 100 metre kurbağalamada olimpiyat rekortmeni Güney Afrikalı Tatjana Smith, 1.05.28'lik derecesiyle altın, Çinli Qianting Tang 1.05.54'le gümüş ve İrlandalı Mona Mc Sharry 1.05.59'la bronz madalya elde etti.

Erkekler 200 metre serbestte Romanyalı David Popovici 1.44.72'lik derecesiyle birinci, Birleşik Krallık'tan Matthew Richards 1.44.74'le ikinci ve ABD'li Luke Hobson 1.44.79'luk derecesiyle üçüncü oldu.

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