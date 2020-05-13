20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?







İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi.





Trafik ekiplerince 13 bin 515 araç kontrol edildi

Dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 4 kişi tutuklandı

Bu arada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün devriye sırasında, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir parkta oturan aynı aileden 6 kişiyi uyardı.



Buna rağmen evlerine dönmeyen kişiler, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemet gösterdi. Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, "Görevli memurlara mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından şüphelileri gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Devrim H. (19), Hasan H. (26), Hakim H. (50) ve Hüseyin H. (25) tutuklandı. Şüphelilerden Cengiz H. (18) serbest bırakılırken, "tehdit" suçundan kaydı bulunan İbrahim H. (36) hakkında ise ikametten çıkmama koşulu ile adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağına dair soru Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak. Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaş "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların haftalar öncesinde verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu bağlamda; alınan yeni karar ile ise kişilerin belirtilen saat ve süre çerçevesinde sokağa çıkıp yürüyüş yapmalarına izin verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile verildi.Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.65 yaş ve üzerindeki yaşlılar için pazar günü 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda illerden gelen analizler değerlendirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaş "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların haftalar öncesinde verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu bağlamda; alınan yeni karar ile ise kişilerin belirtilen saat ve süre çerçevesinde sokağa çıkıp yürüyüş yapmalarına izin verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile verildi.20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek. 15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 10 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 45 bin polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığınca 5 bin 474 personel görevlendirildiği aktarılan açıklamada, 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirlerinin aldığı kaydedildi.Açıklamada, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerinin titizlikle yapıldığı ve izni olan vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlandığı bilgisi verilerek, izinsiz sokağa çıkan kişilere gerekli adli-idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.Vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde anonsların yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibarıyla emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede, 25 adli, 3 bin 429 idari işlem uygulanmış olup 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13 bin 515 araç, 16 bin 312 şahıs denetlenmiş olup, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir.Jandarma teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede, 251 idari işlem uygulanmış, 606 bin 717 lira para cezası kesilmiştir. Evlerinde kalan ve sokağa çıkma yasağına uyarak bize yardımcı olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz."