20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? ile ilgili çok sayıda aramanın yapıldığı biliniyor. Yine bilindiği gibi 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi sorusunun cevabı: Henüz resmi olarak bittiği açıklanmadı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi sorusu gençler arasında yoğun şekilde aratılıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı konusunda bir çok farklı görüş bulunuyor. 0-14 yaş gurubu son iki haftadır çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Bu hafta da herhangi bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa 27 Mayıs Çarşamba günü çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 15-20 yaş arası gençler de 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.

27 Mayıs 2020 04:33
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? gençlerin uzun süredir beklediği müjdeli haberlerden olarak dikkat çekiyor. Henüz resmi bir açıklama 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının bittiğini duyurmadı! Türkiye'nin her yerinde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarıya çıkamadıkları biliniyor. Sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına ne zaman kalkacak merakla bekleniyor. Yeni haftada 20 yaş altı olanların ne zaman sokağa çıkacağı belli değil ancak; kurallara riayet düzeyine bakarak, bu hafta da aynı uygulamanın devam ettirilmesi bekleniyor. 20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanacak. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.
26 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

26 Mayıs sokağa çıkma yasağının karar verilen son günü. 26 Mayıs günü bittikten sonra sokağa çıkma yasağı da bitmiş olacak. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması bayramın son günü olan salı gecesi 00.00'da sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 26 MAYIS SON GÜN

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.



MARKETLER BAKKALLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bayramda market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerin sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapabilecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ KRİTİK TOPLANTI

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



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