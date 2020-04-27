20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlardan biri olan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelgeler göndermiş ve bu genelgelerde istisnai durumları açıklamıştı. İşte konu ile ilgili detaylar…20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar, "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 31 ilde yapılan bu kısıtlama 19 Nisan 24.00'de sona erdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar kendi kısıtlamalarının ne zaman biteceğini öğrenmek istiyorlar.Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından daha önce alınan tedbirler uygulanmaya devam edecek. Uygulamanın ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında "Özel Gereksinimi" olan çocuk gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve sosyal izolasyonu sağlamak adına bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler , kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbirin alındığı ve uygulandığı belirtildi.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda yayınlanan bir genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı.İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.