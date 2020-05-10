20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, saat kaçta bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni başladı. Corona virüsü tehditi nedeniyle alınan ilk önlemlerden biri de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıydı. Uzun bir süredir virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan 20 yaş altı vatandaşlar, ne zaman normalleşmeye geçileceğini ve yasağın kalkacağı tarihi merak ediyordu. 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

10 Mayıs 2020 13:20
20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?
20 yaş altı için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. Normalleşme takviminin detayları kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı, 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı izni getireceklerini duyurdu. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge ile 20 yaş altı için sokağa çıkma izninin detayları bildirildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, saat kaçta bitecek?
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

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