20 Yaş Altı Milliler İsrail'e mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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20 Yaş Altı Milliler İsrail'e mağlup oldu
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09 Temmuz 2023 00:38
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 86-70 yenildi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, milli takım A Grubu'ndaki ilk maçında İsrail ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısını 45-32 önde kapayan İsrail, salondan 86-70 galip ayrıldı.

İsrail'de Run Zipper 20, Daniel Wolf 16 sayıyla oynarken, milli takımın en skorer ismi 18 sayıyla Samet Yiğitoğlu oldu.

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