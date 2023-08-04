20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a mağlup oldu!

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Sırbistan'a 70-46 yenildi.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanya'nın ev sahipliğinde başkent Vilnius ve Klaipeda kentlerinde organize edilen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, çeyrek final maçında Sırbistan ile karşılaştı.



Klaipeda şehrindeki Svyturio Arena'daki yapılan müsabakanın ilk yarısını 35-28 geride kapatan milliler, mücadeleden 70-46'lık skorla mağlup oldu.



20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Berfin Sertoğlu 13 ve Selin Gül 12 sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Nevena Rosic 23 sayıyla oynadı.



Klasman maçlarına çıkacak Türkiye, yarın 15.30'da Portekiz-Letonya maçının mağlubuyla karşılaşacak.



