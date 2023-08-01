20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, son 16 turuna yükseldi

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, üçüncü maçında Letonya'ya 67-56'lık skorla mağlup oldu. Milliler, grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, son 16 turuna yükseldi
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01 Ağustos 2023 18:42
Litvanya'nın ev sahipliğinde Vilnius ve Klaipeda kentlerinde organize edilen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, üçüncü maçında Letonya'ya 67-56'lık skorla mağlup oldu.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükseldi. 

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Elif İstanbulluoğlu 13, Berfin Sertoğlu 11 ve Selin Gül 10 sayı kaydetti. Letonya'da ise Vanesa Jasa 23 sayıyla oynadı.
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