20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girdi

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur maçları öncesi Ankara'da kampa girdi.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri 1. tur maçları 23-27 Ocak tarihlerinde, Ankara'da oynanacak.



Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile karşılaşacak.



Milli takımın kamp kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Dilay Özdemir, Defne Devrim, Beril Çoban, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Ece Yılmaz, Eylül Durgun, Selen Köse, Liza Safronova, Bianka İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Nisan Barut, Gülsüm Nur Yavuz, Bade Levent, Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef, Sare Özge Özaslan





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