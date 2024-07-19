20 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, Litvanya'yı tek farkla devirdi

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonası'nda Türkiye, Litvanya'yı 35-34 yendi.
Başkent Priştine'de oynanan klasman müsabakasının ilk yarısını 19-17 önde tamamlayan milli takım, sahadan 35-34 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, beşincilik maçında 21 Temmuz Pazar günü Estonya ile karşılaşacak.
Başkent Priştine'de oynanan klasman müsabakasının ilk yarısını 19-17 önde tamamlayan milli takım, sahadan 35-34 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, beşincilik maçında 21 Temmuz Pazar günü Estonya ile karşılaşacak.
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