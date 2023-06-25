20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası star veriyor!

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası pazartesi günü İspanya'da başlıyor.

Santiago de Compostela kentinde düzenlenecek organizasyon bir hafta sürecek. Şampiyona grekoromen ve erkekler serbest stil ile kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.



İspanya'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:



Grekoromen: Muhammet Emin Çakır (55 kilo), Kemal Sevgili (60 kilo), Furkan Erken (63 kilo), Azat Sarıyar (67 kilo), Onur Yurtada (72 kilo), İlhan Aldı (77 kilo), Alperen Berber (82 kilo), Erdem Kethüda (87 kilo), Nurettin Koç (97 kilo), Talip Çiftçi (130 kilo).



Erkekler serbest stil: Tolga Özbek (57 kilo), Emre Çetin (61 kilo), Abdullah Toprak (65 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (70 kilo), Muhammed Halit Ozmuş (74 kilo), Bekir Talip Öveç (79 kilo), Emre Çiftçi (86 kilo), Muhammed Gimri (92 kilo), Doğan Uzun (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo).



Kadınlar: Zerda Demir (50 kilo), Emine Çakmak (53 kilo), Tuba Demir (55 kilo), Şevval Çayır (57 kilo), Sevim Akbaş (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Büşra Efe (65 kilo), Ayşe Erkan (68 kilo), Elmira Yasin (72 kilo), Nazar Batır (76 kilo).





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