20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, çeyrek final şansını kaçırdı

Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Litvanya'ya 79-63 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, çeyrek final şansını kaçırdı
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18 Temmuz 2024 00:20
Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Litvanya'ya 79-63 yenildi.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde kapatan ay-yıldızlılar, devreye ise 37-35 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Litvanya, son periyoda 59-39 önde girerken maçı da 79-63 kazandı.

Karşılaşmayı kazanan Litvanya, çeyrek finale yükseldi.

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