20 Yaş Altı Atletizm Turnuvası tamamlandı

Bursa'nı ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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20 Yaş Altı Atletizm Turnuvası tamamlandı
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30 Mayıs 2022 00:24
Bursa'da düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları, sona erdi.

Bursa Atıcılar Pisti'ndeki yarışların ikinci gününde, tüm branşlarda müsabakalar yapıldı.

Bazı branşlarda rekorların da kırıldığı yarışlar, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Ayrıca olimpik deneme yarışlarında sporcular daha iyi dereceler elde etmek için ter döktü.

Müsabakalar sonucunda, 16-17 Temmuz'da Denizli'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenmiş oldu

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