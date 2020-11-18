20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal oldu

Haber; AA
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20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi
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18 Kasım 2020 14:31
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen turnuvalar, gelecek yıl da yapılmayacak.

İki yılda bir düzenlenen turnuvaların iptali sonrası 2020'deki organizasyonların ev sahipleri Kosta Rika ve Hindistan'ın hakları saklı kalacak.

Bu karar doğrultusunda Kosta Rika, 2022 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Hindistan da 2022 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nı organize edecek.



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