20 ocak pazar Günün iddaa bankoları, (banko iddaa kuponları)

Günün(20 ocak pazar) İddaa bankoları, iddaa tahminleri, günün iddaa kuponu açıklandı. İddaa'dan 20 ocak pazar günü para kazanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı. İşte sizler için özel hazırlanan İddaa tahminleri ve iddaa bankoları

20 Ocak 2019 03:30
20 ocak pazar Günün iddaa bankoları, (banko iddaa kuponları)
İddaa'da bugün(20 ocak pazar) para kazanmak isteyenler için müthiş haber. Günün iddaa tahminleri, iddaa banko maçları ve günün iddaa kuponlarını sizler için hazırladık. 20 ocak pazar günü İddaa bankoları, iddaa tahminleri burada...
HUDDERSFIELD-MANCHESTER CITY İDDAA TAHMİNİ 

İngiltere Premier Lig'de Huddersfield Town ile Manchester City karşılaşacak. Ligde tam 9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Huddersfield Town, 11 puanla son sırada yer alıyor. Şimdi ise ligin ilk yarısında 6-1 yenildikleri Manchester City'yi ağırlayacaklar. Şampiyonluk hesapları yapan Manchester City'nin bu deplasmanda puan kaybetme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. iddaa Risk Yönetim Kurulu, 1 handikap belirlediği için Manchester City'nin bizlere de kazandırması için 2 farklı galip gelmesi gerekecek. Bunu rahatlıkla başarabileceklerini düşünüyorum. 

Huddersfield Town'un muhtemel 11'i: Lossl; Hadergjonaj, Jorgensen, Schindler, Kongolo, Lowe; Hogg, Billing, Puncheon; Pritchard, Mounie

Manchester City'nin muhtemel 11'i: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sane

NAPOLI-LAZIO İDDAA TAHMİNİ / 

Serie A'da haftanın en dikkat çekici maç! Ligin 2. sırasında yer alan Napoli, 4. sıradaki Lazio'yu konuk ediyor. Napoli'nin şampiyonluk şansı çok ama çok düşük ama yine de 2. bitirmek istiyorlar. Ancak bu maç öncesi ciddi bir sakatlık ve cezalı sorunu yaşıyorlar. Defansın vazgeçilmez ismi Koulibaly yok. Takımı ileri taşıyan Insigne yok. Orta sahanın bankoları Allan ve Hamsik yok. Bunlar ciddi eksikler. Lazio ise Marusic dışında tam kadro. Sistem kuponlarınızda 0 oynasanız sırıtmaz. Bu kadar eksikle bu takım nasıl gol atacak? Lazio'yu beğenirim ama büyük maçlarda ortadan kayboluyorlar. İlk kez Lazio'nun bir maçına alt önereceğim. Bu maçta 4 gol çıkacağını sanmıyorum.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR İDDAA TAHMİNİ / 

Süper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Belki de zirve yarışı için en önemli birisine sahne olacak bu mücadele bana göre birçok takımı ilgilendiriyor. Ligin ikinci yarısı başlarken taraflı tarafsız birçok kişinin şampiyonluk favorisi olan Başakşehir belki de en zorlu dönemeci ilk hafta yaşayacak. Bence bu maçı kazanırlarsa önlerinde herhangi bir takımın durması çok zorlaşır. Ancak olası bir puan kaybı durumunda ligde işleri iyica kızışabilir. Trabzon'un da şampiyonluk şansım var demesi için bence kesinlikle rakibini yenmesi gerekiyor. Açıkçası Trabzon'da çok keyifli ve sert bir maç bekliyorum. Elbette iki takım da kazanmak istese de yenilmemek de çok önemli. Bu sebeple az pozisyonlu bir karşılaşma bekliyorum. Alt seçimi ideal tercih olacaktır.

GÜNÜN SPORX KUPONU
KEYİF SPORX KUPONU
146 TRABZONSPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ALT 1.55
144 FULHAM - TOTTENHAM 2 1.55
151 NAPOLI - LAZIO TG 2-3 1.80
152 BARCELONA - LEGANES (h) 1 1.25
Toplam Oran : 5.41
GÜNÜN İDDAA TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN...



Diğer Haberler

20 ocak pazar Günün iddaa bankoları, (banko iddaa kuponları) Gündem

20 ocak pazar Günün iddaa bankoları, (banko iddaa kuponları)
Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzon Başakşehir maçını veren kanallar Gündem

Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzon Başakşehir maçını veren kanallar
Barcelona Leganes canlı izle hangi kanalda! Barça Leganes maçını veren kanallar Gündem

Barcelona Leganes canlı izle hangi kanalda! Barça Leganes maçını veren kanallar
Huddersfield Town Manchester City canlı izle hangi kanalda! M.City maçını veren kanallar Gündem

Huddersfield Town Manchester City canlı izle hangi kanalda! M.City maçını veren kanallar
Fenerbahçe'nin listesindeki Silva'dan transfer açıklaması! Transferler

Fenerbahçe'nin listesindeki Silva'dan transfer açıklaması!
Trabzonspor-Başakşehir! Muhtemel 11'ler Trabzonspor

Trabzonspor-Başakşehir! Muhtemel 11'ler
Ryan Babel meydan okudu! 'Yarım kalmıştı' Transferler

Ryan Babel meydan okudu! "Yarım kalmıştı"
Sarri'den sitem: 'Çok çok kızgınım' Chelsea

Sarri'den sitem: "Çok çok kızgınım"
Juan Mata cephesinden Fenerbahçe yanıtı! Transferler

Juan Mata cephesinden Fenerbahçe yanıtı!
Daha fazla göster
1

Ursula, yine Maicon'un yüreğini dağladı!
2

Galatasaray, fırtına gibi başladı!
3

Ankaragücü'nde patlama: "Allah belanızı versin"
4

Alan: "Ben hazırım, kulübü bekliyorum"
5

Sinan Engin'den Robinho ve Galatasaray iddiası!
6

Liverpool çok korktu! Maçta tam 7 gol oldu!
7

Galatasaray, Tetteh için anlaştı: 7.5M€ + satıştan pay!

8

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe tahmini
9

Fenerbahçe'de transfer kaosu
10

Hasan Şaş'tan transfer açıklaması
yukarı ok