20 ocak pazar Günün iddaa bankoları, (banko iddaa kuponları)

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HUDDERSFIELD-MANCHESTER CITY İDDAA TAHMİNİ
İngiltere Premier Lig'de Huddersfield Town ile Manchester City karşılaşacak. Ligde tam 9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Huddersfield Town, 11 puanla son sırada yer alıyor. Şimdi ise ligin ilk yarısında 6-1 yenildikleri Manchester City'yi ağırlayacaklar. Şampiyonluk hesapları yapan Manchester City'nin bu deplasmanda puan kaybetme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. iddaa Risk Yönetim Kurulu, 1 handikap belirlediği için Manchester City'nin bizlere de kazandırması için 2 farklı galip gelmesi gerekecek. Bunu rahatlıkla başarabileceklerini düşünüyorum. Huddersfield Town'un muhtemel 11'i:
Lossl; Hadergjonaj, Jorgensen, Schindler, Kongolo, Lowe; Hogg, Billing, Puncheon; Pritchard, Mounie Manchester City'nin muhtemel 11'i:
Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sane NAPOLI-LAZIO İDDAA TAHMİNİ / TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR İDDAA TAHMİNİ /
GÜNÜN İDDAA TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN...
|KEYİF SPORX KUPONU
|146
|TRABZONSPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|ALT
|1.55
|144
|FULHAM - TOTTENHAM
|2
|1.55
|151
|NAPOLI - LAZIO
|TG 2-3
|1.80
|152
|BARCELONA - LEGANES (h)
|1
|1.25
|Toplam Oran : 5.41