20 ocak pazar Günün iddaa bankoları, (banko iddaa kuponları)

KEYİF SPORX KUPONU 146 TRABZONSPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ALT 1.55 144 FULHAM - TOTTENHAM 2 1.55 151 NAPOLI - LAZIO TG 2-3 1.80 152 BARCELONA - LEGANES (h) 1 1.25 Toplam Oran : 5.41

'da bugün(20 ocak pazar) para kazanmak isteyenler için müthiş haber.vesizler için hazırladık. 20 ocak pazar günüburada...İngiltere Premier Lig'de Huddersfield Town ile Manchester City karşılaşacak. Ligde tam 9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Huddersfield Town, 11 puanla son sırada yer alıyor. Şimdi ise ligin ilk yarısında 6-1 yenildikleri Manchester City'yi ağırlayacaklar. Şampiyonluk hesapları yapan Manchester City'nin bu deplasmanda puan kaybetme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. iddaa Risk Yönetim Kurulu, 1 handikap belirlediği için Manchester City'nin bizlere de kazandırması için 2 farklı galip gelmesi gerekecek. Bunu rahatlıkla başarabileceklerini düşünüyorum.Lossl; Hadergjonaj, Jorgensen, Schindler, Kongolo, Lowe; Hogg, Billing, Puncheon; Pritchard, MounieEderson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sane