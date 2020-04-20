20 Nisan EBA TV ortaokul programı

Hangi dersler bu hafta yayınlanacağına dair ortaokul için bilgiler paylaşıldı. Yapılan duyurular EBA TV 20 Nisan ders programı özellikle sadece ortaokul için de değil tüm lise ve ilkokullar için de belirtildi. EBA sistemi üzerinden yapılan çağrıların ardından öğrenciler uzaktan eğitimilerine 3. haftada da devam ediyor. Hangi derslerin saat kaçta yayınlanacağı defter ve kitaplarından takip edecekleri şekilde ortaokul programına eklendi 20 Nisan içinde de. Bu şekilde haberimizde bulacağınız bilgilerin önemi yüksektir.Online eğitimde şifre almak için sırasıyla "EBA Giriş" ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.Ardından açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklanıyor.TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.EBA TV haftalık ders programı öğrenciler ve veliler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim sistemi devam ediyor. EBA TV üzerinden işlenen dersler için ise ders programı ve saatleri haftalık olarak belirleniyor. EBA TV ders programı belli oldu mu? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.09:00 İNGİLİZCE-5 Fitness-409:30 MATEMATİK-5 Üçgenler ve Dörtgenler( Soru Çözümü)10:00 İNGİLİZCE-6 Bookworms-410:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi-311:00 İNGİLİZCE-7 Public Buildings-211:30 MATEMATİK-7 Dörtgenler-212:00 İNGİLİZCE-8 Chores-112:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi13:00 ARAPÇA-7 Cep Telefonu13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Alışveriş Mekânları14:00 ÖZ BAKIM BECERİLERİ Beceri Öğretimi Uygulamaları14:30 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Fitness-415:00 MATEMATİK-5 (Tekrar) Üçgenler ve Dörtgenler( Soru Çözümü)15:30 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Bookworms-416:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi-316:30 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Public Buildings-217:00 MATEMATİK-7 (Tekrar) Dörtgenler-217:30 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Chores-118:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi18:30 ARAPÇA-7 (Tekrar) Cep Telefonu19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş Mekânları19:30 ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar) Beceri Öğretimi Uygulamaları20:00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız- Mim Kemal ÖkeEBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir. MEB ve içeriklerini paylaşmaya gönüllü eğitim firmaları tarafından hazırlanan dijital kaynaklar mevcutken öğretmen ve öğrenciler de ürettikleri içerikleri sunabilmektedirler. Veliler ve öğretmenler eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilmekte, eğitime katkıda bulunabilmektedirler. 2011-2012 eğitim öğretim yılında başlayan FATİH Projesi birçok okula LCD panelli etkileşimli tahta, internet ağ altyapısı ve çok fonksiyonlu yazıcı getirmiştir. Öğretmen ve öğrencilere de tablet PC dağıtılmış, tahta ve tabletlerde işlenecek ders materyali için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kurulmuştur. Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri kapsamak, bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime yön vermelerini sağlamak, teknolojiyi etkili kullanmak amacıyla tasarlanmıştır.1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan 4. sürümde yeni logosu, yeni sloganı (Eğitim, daima...) ve yeni özellikleriyle kullanıma açılmıştır.Bu sürümde EBA Haber Modülü sosyal medyada paylaşılabilir hâle getirilmiştir. Ayrıca mobil uygulama kullanıma açılmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. döneminden itibaren 11 ve 12. sınıf öğrencilerine EBA Akademik Destek bölümünden üniversite sınavına rehberlik etmektedir. 20 Mart 2020 tarihinde tv kanalı açılmıştır.