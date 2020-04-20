20 Nisan EBA TV lise programı

İlkokul ve ortaokuldan sonra 20 Nisan EBA TV lise derslerinin programı belli oldu. EBA sistemi üzerinden televizyonda yayınlanacak yayınların programı saatlik olarak öğrencilerin bilgisine sunuldu. Bu şekilde öğretmenlerinden yapılacak dersler müfredata tam bağlı olacak şekilde kullanıcılara gösterildi. Kullanıcılardan kasıt öğrenciler 20 Nisan EBA TV lise programına ulaşacakları haberimizde tüm bilgileri uzaktan öğrenerek koronavirü sebebiyle verilen arada öğrenebiliyorlar. Verilen arada öğrencilerin ders yapmadan zaman geçirmemesi ve geri kalmaması için geliştirilen sistemde EBA TV'nin 20 Nisan'dan lise programı EBA TV için haberimize göz atabilirsiniz.

20 Nisan 2020 08:19
20 Nisan EBA TV lise programı
Hangi şekilde istenirse izlenebilen 20 Nisan EBA TV yayınlarında lise dersleri programı sistem üzerinden yapılan duyurunun ardından gösterildi. Bugün hangi dersler var? Hangi ders hangi saatte lise? gibi sorular sorularak incelemeler sürerken 20 Nisan'daki ders programı öğretmenlerinin müfredat konularına göre yerleşen evlerinde bilgisayar, telefon, tablet veya TV üzerinden bu dersleri koaylıkla ders programını öğrenerek 20 Nisan'da EBA TV içinde sebep olabilen durumlara karşı ders sıralarında otururmuş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Ders programı 20 Nisan EBA TV için izlenip izlenmediğini görebilirsiniz. Haberimizde lise ders programın konusunun cevabı bulunmaktadır.


TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE! TIKLAYIN

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ilkokul



TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE! TIKLAYIN

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ortaokul



TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE! TIKLAYIN

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-lise




EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4


EBA TV UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

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