20 Nisan EBA TV lise programı

EBA TV UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

Hangi şekilde istenirse izlenebilen 20 Nisan EBA TV yayınlarında lise dersleri programı sistem üzerinden yapılan duyurunun ardından gösterildi. Bugün hangi dersler var? Hangi ders hangi saatte lise? gibi sorular sorularak incelemeler sürerken 20 Nisan'daki ders programı öğretmenlerinin müfredat konularına göre yerleşen evlerinde bilgisayar, telefon, tablet veya TV üzerinden bu dersleri koaylıkla ders programını öğrenerek 20 Nisan'da EBA TV içinde sebep olabilen durumlara karşı ders sıralarında otururmuş gibi çalışmalarını sürdürüyor.Ders programı 20 Nisan EBA TV için izlenip izlenmediğini görebilirsiniz. Haberimizde lise ders programın konusunun cevabı bulunmaktadır.HD Alış bilgileri:Alış frekansı :12.084 MHzPolarizasyon : Yatay (H)Sembol oranı : 13.750FEC : 2/3SD Alış bilgileri:Alış frekansı :11.916 MHzPolarizasyon : Dikey (V)Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4