20 Nisan EBA TV ilkokul programı

EBA TV'deki ilkokul ders programı 20 Nisan tarihi için yapılan açıklamada öğrencilere duyuruldu. İlkokul okuyan öğrenciler ders programlarını takip ederek çalışmaları sürdürebiliyorlar. Böylelikle derslerini kaçırmadan ve okullarından kalmadan 20 Nisan'da da öğretim hayatlarını devam ettirebiliyor. Çözüm sunulan EBA TV üzerinden öğrenci girişi yaparak ilkokul öğrencileri 20 Nisan EBA TV derslerini idrak edebilecekler.İLKOKUL İÇİN EBA TV'DE GÖSTERİLECEK DERS PROGRAMI 20 NİSAN
TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE! TIKLAYIN https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ilkokul
TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE! TIKLAYIN https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ortaokul
TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE! TIKLAYIN https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-lise
EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Online eğitimde şifre almak için sırasıyla "EBA Giriş" ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.
Ardından açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklanıyor.
TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.DERS PROGRAMI EBA NEDİR?
Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır. Ağın amacı; ihtiyaç duyulan yerlerde bilgi teknolojisi kullanılarak teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.
Aşağıdaki sınıflara göre haftalık yayın akışı tablolarında Eba TV ilkokul, Eba TV ortaokul, Eba TV lise kanallarında 20 Nisan pazartesi ile 24 Nisan Cuma tarihleri arasında hangi gün hangi saatte hangi dersler var , ders tekrarları hangi saatlerde tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. EBA TV 20 Nisan Pazartesi ilkokul ders programı
09:00 TÜRKÇE-1 Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri
09:30 MATEMATİK-1 Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller
10:00 TÜRKÇE-2 Sağlık ve Spor-Küçük İzciler
10:30 MATEMATİK-2 Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2
11:00 TÜRKÇE-3 Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme
11:30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2
12:00 TÜRKÇE-4 Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama
12:30 MATEMATİK-4 Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre
13:00 İYEP TÜRKÇE (Tekrar) Okuduğunu Anlama
13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Alışveriş Mekanları
14:00 ÖZ BAKIM BECERİLERİ Beceri Öğretimi Uygulamaları
14:30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri
15:00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller
15:30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Sağlık ve Spor-Küçük İzciler
16:00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2
16:30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme
17:00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2
17:30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama
18:00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre
18:30 İYEP TÜRKÇE (Tekrar) Okuduğunu Anlama
19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş Mekanları
19:30 ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar) Beceri Öğretimi Uygulamaları
20:00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız- Mim Kemal Öke
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EBA TV DERS PROGRAMI
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