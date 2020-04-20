20 Nisan EBA TV ilkokul programı

EBA TV'deki ilkokul ders programı 20 Nisan tarihi için yapılan açıklamada öğrencilere duyuruldu. İlkokul okuyan öğrenciler ders programlarını takip ederek çalışmaları sürdürebiliyorlar. Böylelikle derslerini kaçırmadan ve okullarından kalmadan 20 Nisan'da da öğretim hayatlarını devam ettirebiliyor. Çözüm sunulan EBA TV üzerinden öğrenci girişi yaparak ilkokul öğrencileri 20 Nisan EBA TV derslerini idrak edebilecekler.Online eğitimde şifre almak için sırasıyla "EBA Giriş" ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.Ardından açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklanıyor.TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır. Ağın amacı; ihtiyaç duyulan yerlerde bilgi teknolojisi kullanılarak teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.Aşağıdaki sınıflara göre haftalık yayın akışı tablolarında Eba TV ilkokul, Eba TV ortaokul, Eba TV lise kanallarında 20 Nisan pazartesi ile 24 Nisan Cuma tarihleri arasında hangi gün hangi saatte hangi dersler var , ders tekrarları hangi saatlerde tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.09:00 TÜRKÇE-1 Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri09:30 MATEMATİK-1 Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller10:00 TÜRKÇE-2 Sağlık ve Spor-Küçük İzciler10:30 MATEMATİK-2 Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-211:00 TÜRKÇE-3 Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme11:30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-212:00 TÜRKÇE-4 Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama12:30 MATEMATİK-4 Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre13:00 İYEP TÜRKÇE (Tekrar) Okuduğunu Anlama13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Alışveriş Mekanları14:00 ÖZ BAKIM BECERİLERİ Beceri Öğretimi Uygulamaları14:30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri15:00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller15:30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Sağlık ve Spor-Küçük İzciler16:00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-216:30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme17:00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-217:30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama18:00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre18:30 İYEP TÜRKÇE (Tekrar) Okuduğunu Anlama19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş Mekanları19:30 ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar) Beceri Öğretimi Uygulamaları20:00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız- Mim Kemal ÖkeEBA TV CANLI İZLEEBA TV DERS PROGRAMIEBA TV DERS TEKRAR SAATLERİE OKUL GİRİŞ EKRANIE DEVLET GİRİŞ EKRANI