20 Nisan EBA TV ilkokul programı

Öğrencilerin ders dinlediği EBA TV'de ilkokul için 20 Nisan için ders programı belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ve EBA sisteminden yapılan açıklamada 20 Nisan ders programının detayları aktarıldı. Yapılan açıklmada öğrencilerin hangi saatte hangi dersleri ilkokul için görecekleri 20 Nisan'da aktarıldı. Gün gün ve her ders saatinde ekran başında olan öğrenciler böylelikle koronavirüs sebebiyle kapatılan okullardaki derslerini eksiksiz görebiliyor. Haberimizde cevap olarak ilkokul ders programının güncel halini görebilirsiniz...

20 Nisan 2020 07:45
20 Nisan EBA TV ilkokul programı
EBA TV'deki ilkokul ders programı 20 Nisan tarihi için yapılan açıklamada öğrencilere duyuruldu. İlkokul okuyan öğrenciler ders programlarını takip ederek çalışmaları sürdürebiliyorlar. Böylelikle derslerini kaçırmadan ve okullarından kalmadan 20 Nisan'da da öğretim hayatlarını devam ettirebiliyor. Çözüm sunulan EBA TV üzerinden öğrenci girişi yaparak ilkokul öğrencileri 20 Nisan EBA TV derslerini idrak edebilecekler.

İLKOKUL İÇİN EBA TV'DE GÖSTERİLECEK DERS PROGRAMI 20 NİSAN

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE! TIKLAYIN

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ilkokul



TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE! TIKLAYIN

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ortaokul



TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE! TIKLAYIN

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-lise




EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Online eğitimde şifre almak için sırasıyla "EBA Giriş" ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklanıyor.

TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.

DERS PROGRAMI



EBA NEDİR?

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır. Ağın amacı; ihtiyaç duyulan yerlerde bilgi teknolojisi kullanılarak teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.

Aşağıdaki sınıflara göre haftalık yayın akışı tablolarında Eba TV ilkokul, Eba TV ortaokul, Eba TV lise kanallarında 20 Nisan pazartesi ile 24 Nisan Cuma tarihleri arasında hangi gün hangi saatte hangi dersler var , ders tekrarları hangi saatlerde tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

EBA TV 20 Nisan Pazartesi ilkokul ders programı

09:00 TÜRKÇE-1 Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri
09:30 MATEMATİK-1 Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller
10:00 TÜRKÇE-2 Sağlık ve Spor-Küçük İzciler
10:30 MATEMATİK-2 Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2
11:00 TÜRKÇE-3 Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme
11:30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2
12:00 TÜRKÇE-4 Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama
12:30 MATEMATİK-4 Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre
13:00 İYEP TÜRKÇE (Tekrar) Okuduğunu Anlama
13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Alışveriş Mekanları
14:00 ÖZ BAKIM BECERİLERİ Beceri Öğretimi Uygulamaları
14:30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk- Çanakkale Şiiri
15:00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Geometriye Giriş- Zamanı Ölçme ve Geometrik Şekiller
15:30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Sağlık ve Spor-Küçük İzciler
16:00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-2
16:30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji - Tema Sonu Değerlendirme
17:00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller- Geometrik Şekiller Özellikleri-2
17:30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Kültürümüz-Okuduğunu Anlama
18:00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler- Uzunluk Ölçme-Simetri-Milimetre
18:30 İYEP TÜRKÇE (Tekrar) Okuduğunu Anlama
19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş Mekanları
19:30 ÖZ BAKIM BECERİLERİ (Tekrar) Beceri Öğretimi Uygulamaları
20:00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız- Mim Kemal Öke


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