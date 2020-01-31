20 milyonluk transfer yerine Emre Mor'u istediler

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci devresinde kadroda düşünmediği Emre Mor için Olympiakos devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
20 milyonluk transfer yerine Emre Mor'u istediler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2020 12:54
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci devresinde kadroda düşünmediği Emre Mor'a sürpriz bir talip daha çıktı; Olympiakos!

İngiltere ve İtalya'da uzun süre transfer görüşmeleri yapan Emre Mor sonuca varamayınca sarı kırmızılılarla idmanlara çıkmaya başlamıştı. Transferin son saatlerinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncusu Daniel Podence'yi 20 milyon euro bonservisle Wolverhampton'a satan Olympiakos, Galatasaray'dan Emre Mor'un transferine karar verdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yunan basınında çıkan haberlere göre, 22 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için hem Celta Vigo hem de Galatasaray ile görüşmelere başlayan Olympiakos'un bu transferi bitirmeye hazır olduğu vurgulandı

Emre Mor sezonun ilk devresini kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da 17 maça çıkarken gol yada asist üretememişti. Öte yandan yurt dışından bazı kaynaklar Emre Mor için Hoffenheim, Roma, Sassuolo ve Torino'nun da görüşmeler yaptığını iddia etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için