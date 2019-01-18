20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda final heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası 19 Ocak Cumartesi günü oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Türkiye A ile İspanya yarın saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda final maçına çıkacak.
Türkiye ile İspanya'nın 2007'de karşılaştığı final mücadelesini ay-yıldızlılar 1-0 kazanarak birinciliğe ulaşmıştı.
Bu müsabakadan önce saat 12.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda İngiltere ile Rusya üçüncülük için karşılaşacak. Türkiye B, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek.
1999'da Bora Öztürk Turnuvası ismiyle oynanan, 2002'den itibaren Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye'nin 8 şampiyonluğu bulunuyor Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Türkiye A ile İspanya yarın saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda final maçına çıkacak.
Türkiye ile İspanya'nın 2007'de karşılaştığı final mücadelesini ay-yıldızlılar 1-0 kazanarak birinciliğe ulaşmıştı.
Bu müsabakadan önce saat 12.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda İngiltere ile Rusya üçüncülük için karşılaşacak. Türkiye B, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek.
1999'da Bora Öztürk Turnuvası ismiyle oynanan, 2002'den itibaren Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye'nin 8 şampiyonluğu bulunuyor Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın