  •  
    Comolli'nin SON GÜNE kadar bekleyeceği isim
  •  
    Derdiyok'tan G.Saray'ı ÇILDIRTACAK hamle!..
  •  
    Beşiktaş'ta ÜÇÜNCÜ transfer ve 7 YOLCU!..
  •  
    Süper Lig'de 24 saatte 10 sansasyonel transfer
  •  
    Slaven Bilic'ten bir FLAŞ TRANSFER daha geldi!..

20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası başlıyor

İzmir'de 14-19 Ocak'ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye iki takımla mücadele edecek

Kaynak: AA
20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2019 12:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İzmir'de 14-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası'nda, Türkiye iki takımla mücadele verecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre gelişim çağındaki oyuncuların sportif ve kültürel açıdan uluslararası tecrübelerinin artmasını sağlayan turnuva, 14 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Turnuvada 16 Yaş Altı Milli Takımı, A ve B olarak iki ekiple mücadele edecek. Türkiye A Takımı, A Grubu'nda İngiltere, Moldova ve Arnavutluk, B Takımı ise B Grubu'nda İspanya, Rusya ve Makedonya ile karşılaşacak.

Gruplarında lider olanlar finale çıkacak, ikinciler arasında üçüncülük maçı oynanacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için