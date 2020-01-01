20 km yürüyüşte aradığımızı bulamadık

Kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışında Meryem Bekmez 22, Ayşe Tekdal 39, Evin Demir ise 41. oldu

20 km yürüyüşte aradığımızı bulamadık
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışında mücadele eden milli sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir, dereceye giremedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında madalyalar sahibini bulmaya devam ediyor.

Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen 20 kilometre yürüyüş yarışını 53 atlet tamamlayabildi. Parkuru 1 saat 35 dakika 8 saniyede tamamlayan milli atlet Meryem Bekmez 22. sırada yer aldı. Ayşe Tekdal, 1.38.40'lık derecesiyle 39, Evin Demir ise 1.39.55'lik derecesiyle 41. sırada yer buldu.

İtalyan Antonella Palmisano'nun 1.29.12'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştığı yarışta, Kolombiyalı Sandra Lorena Arenas 1.29.37'lik derecesiyle gümüş, Çinli Hong Liu ise 1.29.57'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

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