20 Haziran Google Doodle: 2020 Yaz sezonu başlangıcı

20 Haziran Google Doodle 2020 Yaz sezon başladı aramaları için Google'den yeni Doodle geldi ve 2020 Yaz sezonu başladı kuzey yarım kürede şeklinde yeni tanıtım duyuruldu. Bu tanıtımda 2020 yılının Yaz sezonu başladı, Google Doodle'ında 21 Haziran için tanıtım yapıldı. İlkbahar döneminin sona erin 2020 Yaz Sezonunun başlaması üzerine 21 Haziran Yaz aylarının başlangıcı müjdelenmiş oldu.

20 Haziran 2020 07:52
20 Haziran Google Doodle: 2020 Yaz sezonu başlangıcı
2020 Yaz sezonu başladı Google Doodle'a konu oldu ve herkes 21 Haziran tarihinin Yaz başlangıcı olduğunu idrak etti. Yaz başlangıcı, yaz dönemi başlangıcı nasıl olur? Yazın geldiğini nasıl anlarız? 2020 Yaz sezonu başladı kuzey yarım kürede ve 21 Haziran tarihinde artık Yaz aylarının başladığı kabul ediliyor. Bu dikkat çeken Google Doodle'ı için detaylarımızı okuyabilirsiniz...
21 Haziran Yaz Sezonu başladı duyurusuyla ülkemizin de içinde olduğu ekinoksta bulunanlar yaz sedzonu başladığını idrak etti. Konuyla ilgili yapılan Google Doodle'ında 21 Haziran tarihinde yaz sezonu başladığına dair oldukça güzel ve kullanıcıların da dikkatini hemen çeken bir tanıtım yayınlanmış oldu. İşte 20 Haziran Google Doodle 2020 Yaz Sezonu başladı anlamı...

GOOGLE DOODLE'LARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

2020 YAZ SEZONU BAŞLADI DOODLE

Yaz sezonunun 21 Haziran'da başlaması ile Google üzerinde kullanıcılar Doodle görmeye başladı. Bahsi geçen günde 21 Haziran yani yaz ayının başladığı idrak edildi. İlkbahar ayı başlangıcı 20 Mart Cuma günü başlamıştı ve 21 Haziran Pazar günü Yaz sezonu başlangıcı olarak devam edecek.

Google Doodle olarak duyurulan Yaz sezonu başlangıcı 2020 görseli

Kuzey yarım kürede yaz sezonunun başlangıcını müjdeleyen Doodle'ın bu görselinin dünyanın hangi ülkelerinde yayınlandığı bu görselde ifade edildi:





20 HAZİRAN AYNI ZAMANDA DİĞER DOODLE'LARI DA YAYINLANDI

Kuzey Yarım Kürede yayınlanan Doodle'ın haricinde Kış 2020, Kış sezonu başlangıcı doodle'ları da Güney Yarım Küre'de yayınlandı.

Ayrıca İsveç Yaz Ortası Doodle'ı da bir başka mevsim geçişi konusunda bilgilendirme yapmaktan geri kalmadı.

KIŞ 2020, KIŞ BAŞLANGICI DOODLE



İSVEÇ YAZ ORTASI DOODLE



Diğer Haberler

20 Haziran Google Doodle: 2020 Yaz sezonu başlangıcı Gündem

20 Haziran Google Doodle: 2020 Yaz sezonu başlangıcı
2020 Yaz Sezonu başladı! 21 Haziran Yaz sezonu başlangıcı Gündem

2020 Yaz Sezonu başladı! 21 Haziran Yaz sezonu başlangıcı
Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası Gündem

Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası
Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (20 Haziran Cumartesi)
En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (20 Haziran Cumartesi)
Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi)
Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (20 Haziran Cumartesi)
Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (20 Haziran Cumartesi)
En yakın noter, noter çalışma saatleri (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

En yakın noter, noter çalışma saatleri (20 Haziran Cumartesi)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
2

Hidayet Türkoğlu: "Koronavirüs bizi Avrupa şampiyonluğundan etti"
3

İngiltere Championship'te play-off tarihleri belli oldu
4

İtalya Serie A, 103 gün sonra yeniden başlıyor
5

Eskrimciler günleri "iple" çekiyor
6

Türkiye Karate Federasyonundan sınav tarihleriyle ilgili açıklama
7

Sivasspor'da 6. kez Kovid-19 testi yapıldı
8

Karneler e-okuldan erişime açıldı
9

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
10

SON DAKİKA: 81 ilde sokağa çıkma yasağı tarih ve saatleri
yukarı ok