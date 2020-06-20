20 Haziran Google Doodle: 2020 Yaz sezonu başlangıcı

2020 Yaz sezonu başladı Google Doodle'a konu oldu ve herkes 21 Haziran tarihinin Yaz başlangıcı olduğunu idrak etti. Yaz başlangıcı, yaz dönemi başlangıcı nasıl olur? Yazın geldiğini nasıl anlarız? 2020 Yaz sezonu başladı kuzey yarım kürede ve 21 Haziran tarihinde artık Yaz aylarının başladığı kabul ediliyor. Bu dikkat çeken Google Doodle'ı için detaylarımızı okuyabilirsiniz...21 Haziran Yaz Sezonu başladı duyurusuyla ülkemizin de içinde olduğu ekinoksta bulunanlar yaz sedzonu başladığını idrak etti. Konuyla ilgili yapılan Google Doodle'ında 21 Haziran tarihinde yaz sezonu başladığına dair oldukça güzel ve kullanıcıların da dikkatini hemen çeken bir tanıtım yayınlanmış oldu. İşte 20 Haziran Google Doodle 2020 Yaz Sezonu başladı anlamı...Yaz sezonunun 21 Haziran'da başlaması ile Google üzerinde kullanıcılar Doodle görmeye başladı. Bahsi geçen günde 21 Haziran yani yaz ayının başladığı idrak edildi. İlkbahar ayı başlangıcı 20 Mart Cuma günü başlamıştı ve 21 Haziran Pazar günü Yaz sezonu başlangıcı olarak devam edecek.Google Doodle olarak duyurulan Yaz sezonu başlangıcı 2020 görseliKuzey yarım kürede yaz sezonunun başlangıcını müjdeleyen Doodle'ın bu görselinin dünyanın hangi ülkelerinde yayınlandığı bu görselde ifade edildi:Kuzey Yarım Kürede yayınlanan Doodle'ın haricinde Kış 2020, Kış sezonu başlangıcı doodle'ları da Güney Yarım Küre'de yayınlandı.Ayrıca İsveç Yaz Ortası Doodle'ı da bir başka mevsim geçişi konusunda bilgilendirme yapmaktan geri kalmadı.