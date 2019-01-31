  •  
    G.Saray'da 2 KAP geldi, 5 KAP ise bugün yolda!..
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    Fatih Terim rapor verdi "Her şartta kesin alalım"
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi

20. hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA
20. hafta hakemleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 12:41
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Şubat Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için