20 Aralık 2020 Pazar Kefaret yeni bölümü ile FOX 5. bölüm full izle canlı izle şimdi

Büyük hayran kitlesine sahip Kefaret FOX TV ekranlarında yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. Zülfü Livaneli'nin romanından gerçek hayat uyarlaması olan Kefaret son bölüm ile birlikte Kefaret yeni bölüm 20 Aralık Pazar canlı izle seçenekleri ile izleyicisini bekliyor.

20 Aralık 2020 11:44
20 Aralık 2020 Pazar Kefaret yeni bölümü ile FOX 5. bölüm full izle canlı izle şimdi
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor. Bugün 20 Aralık Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle Kefaret son bölüm FOXTV detayları.

Kefaret FOXTV'de her pazar akşamı olduğu gibi 20 Aralık 2020 Pazar tarihinde saat 20:00'de yayınlanacak. 
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KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 5. BÖLÜM KEFARET ÖZETİ

Münevver'in Ahmet'e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet'in öfkesi Münü'ye patlar. Melisa'nın babasına yakalanan Can'ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem'in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet'in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep'in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif'in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

KEFARET DİZİ KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.
Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.



KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor. 

KEFARET KÜNYESİ

Tür: Dram
Yapim Şirketi: 25 Film
Yapimci: Koray Şahin & Fırat Parlak
Yönetmen: Mesude Erarslan
Senaryo: Mahinur Ergun & Melih Çam
Uygulayici Yapimcı: Arzu Ersan Deligöz
Müzisyen: Saki Çimen & Uğur Ateş
Görüntü Yönetmeni: Necmettin Akdeniz
Sanat Yönetmeni: Emİne İnan Yildir
Styling (Stil Danişmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Özgen Ece Hendek

OYUNCU KADROSU KEFARET

Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.



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