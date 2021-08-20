20 Ağustos Cuma iddaa bankoları

Liglerde heyecan, cuma akşamı oynanacak maçlarla devam edecek. Sporx iddaa ekibi, 20 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon adeta kaldığı yerden devam eden ve daha ilk hafta alınan mağlubiyet sonrası Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılılar ligin tecrübeli hocalarından olan Hikmet Karaman ile yola devam edecek gibi göZüküyorlar. Adana Demirspor ise yaptığı flaş transferlerle herkesin çok yakından takip ettiği bir takım oldular. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında kaybetmiş olsalar da bence kötü mücadele etmediler. Kayseri deplasmanında da en azından puan alacaklarını düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi ideal tercih olacaktır.



LEIPZIG - STUTGART



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Leipzig sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Konuk ekip, lige görkemli bir galibiyetle başladı. İç sahada Fürt'ü 5-1 ile geçmeyi başardılar. Leipzig ise ilk hafta maçında Mainz 05'e deplasmanda tek golle mağlup oldu. Hücum hattında çok isme sahipler ancak ilk maçta uyumsuz görüntü dikkatlerden kaçmadı. Sistemlerinin oturması için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Ayrıca savunmada da ayrılan isimlerin yokluğunu biraz daha çekecekler gibi görünüyor. Stuttgart ilk maçta 15'i isabetli olmak üzere rakip kaleye 33 şut attı. Kupada da alt lig takımını kolay geçtiler. Ancak savunmada ara ara sıkıntı yaşayabiliyorlar. Leipzig, iç sahada skor üretecektir. Stuttgart da karşılık verir. Önerim KG Var.



BREST - PSG



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında Paris Saint Germain deplasmanda Brest'in konuğu olacak. PSG lige 2'de 2 ile başladı. Bunun yanında henüz tam takım olarak maçlara çıkamadılar. Bu maç öncesinde de kadroları henüz belli olmadı. Brest ise Lyon ve Rennes maçlarından 1'er puan çıkarttı. Sezon başı için kötü sayılmayacak bir durumdalar. PSG, yeni transferleri olmadan da zaten güçlü bir takım. Ancak şu ana kadar savunmada da açıklar verdiler. Zaten favoriler. Ancak kazanırlarken, gol barajları da rahatlıkla aşılır.



