8 Mart 2020'de Erzincan'daki 1750 taraftar kapasiteli Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda Manisaspor'a 3. Lig maçında rakip olan Kerem Aktürkoğlu, tam 732 gün sonra Camp Nou'ya 60 bin taraftarın karşısına çıktı.



Barcelona deplasmanındaki performansıyla alkış alan başarılı futbolcu, Katalan savunmasına da korku dolu anlar yaşattı.



Kerem sarı-kırmızılı formayla bu sezon üç kulvarda oynadığı 41 maçla en fazla sahada kalan isim oldu ve 9 gol-7 asiste imzasını koydu.





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