2 yıl sonra dev buluşma: Ronaldo-Messi!

LaLiga'da ve milli takım forması altında defalarca karşı karşıya gelen iki süperstar şimdi de Barcelona - Juventus karşılaşmasında takımları adına ter dökecek... Son 16 vizesini 4. Maçlar sonunda alan iki takım da salı gecesi grup liderliği için mücadele verecek. Ancak Nou Camp'taki 90 dakikada tüm gözler iki yıldızın üstünde olacak, Ronaldo mu Messi mi sorusuna bir kez daha yanıt aranacak...



28 Ekim'de Barcelona'nın Juventus'u Torino'da 2-0 yendiği maçta Kovıd 19 nedeniyle karantina altında olan Ronaldo forma giyememişti ve dev buluşma gerçekleşmemişti.



İki süperstar daha önce 35 kez rakip oldular. Bu maçların 16'sında Lionel Messi, 10'unda ise Cristiano Ronaldo gülerken, 9 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Barça'lı forvetin 22 gol, 15 asistine karşılık, Portekizli futbolcu 19 gol ve 1 asistle karşılık verdi.



Messi - Ronaldo kapışmalarının sonuncusu 6 Mayıs 2018'de Nou Camp'ta gerçekleşti... 2-2 biten karşılaşmada Ronaldo, Barcelona, Messi de Real Madrid ağlarını havalandırdı...



Dünya futboluna son yıllarda damgasını vuran iki yıldızın rekabeti izleyenlere her zaman büyük keyif verirken, adeta her alanda bir ezeli rekabete dönüşmüştü... Messİ; Altın Top ve Altın Ayakkabıyı 6'şar kez alırken, Ronaldo Altın Top'u 5, Avrupa gol kralına verilen Altın Ayakkabı'yı ise 4 kez kazanma başarısını göstermişti...



GRUPTA SON DURUM



İki takım da Son 16'ya çıkmayı garantiledi.



Katalan ekibi, grupta 5'te 5 yaptı ve 15 puan topladı. Tek yenilgisini 2-0 ile Barcelona karşısında alan Juventus'un 12 puanı var. İtalyan ekibi, maçı 3 farklı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. 1'er puanlı Dinamo Kiev ile Ferencvaros maçında kazanan adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak.



