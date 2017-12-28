2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinde başkan değişikliği

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin başkanlığına, Anadolu Bağcılar Kulübü Başkanı Murat Şahin seçildi.
Dernekten yapılan açıklamada, olağanüstü toplanan yönetim kurulunun, işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa eden Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın'ın yerine Murat Şahin'i oy birliğiyle başkanlığa seçtiği bildirildi.
Açıklamada, Cengiz Günaydın'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.
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Dernekten yapılan açıklamada, olağanüstü toplanan yönetim kurulunun, işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa eden Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın'ın yerine Murat Şahin'i oy birliğiyle başkanlığa seçtiği bildirildi.
Açıklamada, Cengiz Günaydın'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın