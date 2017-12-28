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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinde başkan değişikliği

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nde stifa eden Cengiz Günaydın'ın yerine Anadolu Bağcılar Kulübü Başkanı Murat Şahin, başkanlığa seçildi

Kaynak: AA
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinde başkan değişikliği
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28 Aralık 2017 17:26
Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin başkanlığına, Anadolu Bağcılar Kulübü Başkanı Murat Şahin seçildi.

Dernekten yapılan açıklamada, olağanüstü toplanan yönetim kurulunun, işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa eden Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın'ın yerine Murat Şahin'i oy birliğiyle başkanlığa seçtiği bildirildi.

Açıklamada, Cengiz Günaydın'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.



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