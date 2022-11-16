2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası devam ediyor

Türkiye Halter Federasyonu ile Pursaklar Belediyesinin birlikte organize ettiği ve 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular, 6 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden 72 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda erkekler 73 kiloda Yusuf Fehmi Genç, koparmada 139, silkmede 180 ve toplamda 319 kiloluk derecesiyle üç altın madalya elde etti.



Erkekler 81 kiloda Celil Erdoğdu koparmada 145, silkmede 183 kilo ve toplamda elde ettiği 328 kilo ile üç gümüş madalya aldı.



Kadınlar 76 kiloda milli halterci Aysel Özkan koparmada 90 kilo ile gümüş, silkmede 113 ve toplamda 203 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda milli halterci Dilara Uçan ise koparmada 95 kilo ile altın madalya kazanarak turnuvayı tamamladı.



Milli halterciler, iki son sonunda 14 altın, 10 gümüş, bir bronz olmak üzere 25 madalyaya ulaştı.



Sporculara madalyalarını Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Hasan Jalood Alshammari, Puskaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.





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