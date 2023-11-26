2. Uluslararası Mezopotamya Koşusu yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu gerçekleştirildi.



Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen koşuya, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Rusya, Etiyopya, İran, Makedonya, Azerbaycan ve Kenya'dan 250'si kadın 783 sporcu katıldı.



Tepebaşı Mahallesi Halı Sokağı'nda başlayan 21 kilometrelik koşuda, erkekler kategorisinde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot birinci, Hüseyin Can ikinci ve Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa üçüncü oldu.



Kadınlar kategorisinde ise Nursena Çeto yarışı ilk sırada tamamlarken Dilek Öztürk ikinci, Pınar Demir ise üçüncü geldi.





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