2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen, 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu başladı
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15 Ekim 2023 13:19
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) iş birliğinde gerçekleştirilen, üç farklı kategoride düzenlenen 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu başladı.

Organizasyona, Mevlana Kültür Merkezi önünde kurulan yarış alanında, 10 kilometre koşusu ve ardından 21 kilometre yarı maraton ile start verildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Anadolu rengi Togg, sporcuların önünde koşuculara eşlik etti.

15 bin kişinin katılımının beklendiği maratonun açılış koşularında sporcuları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile bazı milletvekilleri ve sporseverler izledi.

Saat 11.30'da başlayacak halk koşusu ile devam edecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu'ndan elde edilecek gelirin tamamı, SOBE'ye bağışlanacak.

Organizasyonun sonunda Mevlana Kültür Merkezi önünde dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.

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