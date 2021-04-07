2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 67 elit sporcu katılacak

İzmir'de 11 Nisan Pazar günü koşulacak 2. Uluslararası İzmir Maratonu'na (Maratonİzmir) 67 elit atletin katılacağı bildirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Maratonİzmir'e şu ana kadar bin 314 atletin kayıt yaptırdığı, 10 kilometrelik parkurda 914, 42 kilometrede ise 400 atletin madalya mücadelesi vereceği belirtildi.



Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin katılacağı organizasyonda 30'u Türk olmak üzere 67 elit atletin mücadele edeceği aktarıldı.



Geçen yıl birinciliği elde eden Kenyalı Sang Benard'ın bu sene de organizasyonda koşacağı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, elit atlet sayısının yükselmesinin yarışın kalitesini gösterdiğini belirterek, "Maratonİzmir, henüz ikinci yılında olmasına rağmen hem organizasyon kalitesi hem de katılımcı kalitesi açısından uluslararası arenada bir noktaya ulaştı. Hedefimiz, her yıl daha iyisini yaparak Maratonİzmir'i önce bronz, sonrasında da silver kategoriye yükseltmek." ifadelerini kullandı.



