2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Bld. galip geldi!

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-27 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Bld. galip geldi!
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11 Ağustos 2023 18:16
2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-27 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Erkekler Süper Lig takımları Konya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 15-15 berabere bitti. İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 33-27 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, 13 Ağustos Pazar günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

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