2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Bld. galip geldi!

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-27 yendi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Erkekler Süper Lig takımları Konya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 15-15 berabere bitti. İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 33-27 galip ayrıldı.
Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, 13 Ağustos Pazar günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Erkekler Süper Lig takımları Konya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 15-15 berabere bitti. İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 33-27 galip ayrıldı.
Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, 13 Ağustos Pazar günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.