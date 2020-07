2 Temmuz Perşembe günü iddaa tahminleri

SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL

ATALANTA - NAPOLI

ROMA - UDINESE

REAL MADRİD - GETAFE

Futbolda heyecan Avrupa'da devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in yanı sıra, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan nefes kesecek maçlar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 2 Temmuz Perşembe günü günü oynanacak karşılaşmalardan en önemlilerini sizler için değerlendirdi. Geride kalan hafta sonu kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibi, Salı günü bankolarıyla da sizlere yardımcı olmaya hazır. Herkese bol şanslar...BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Yeniden yükseldiği Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Sheffield United, son dönemde kötü bir döneme girdi. Manchester United'a ligde yenildikten sonra Arsenal'e de kupada elendiler ve takımda moraller dibe vurdu. 44 puanlı Sheffield United, 45 puanlı Tottenham ile birlikte UEFA Avrupa Ligi bileti alabilmek adına yarışacak ama iddialarını sürdürebilmeleri adına bu maçı kazanmaları en azından yenilmemeleri gerekiyor. Jose Mourinho yönetiminde inişli çıkışlı performans gösteren Tottenham, Avrupa bileti alarak taraftarını mutlu etmek istiyor ve hedef maçı olarak gördüğü bu karşılaşmada istediği sonuca ulaşacaktır. Tottenham'a kuponlarda yer verebiliriz.Henderson; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, MoussetLloris; Aurier, Sanchez, Dier, Davies; Sissoko, Lo Celso; Bergwijn, Alli, Son; Kaneİngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Liverpool, Manchester City'nin 23 puan önünde şampiyonluğunu ilan ederken, 30 yıllık büyük hasretine de son verdi. Manchester City cephesi ise hala nasıl bu kadar fark yediğini kendi kendine sorarken, Liverpool'un bu zaferini biraz olsun gölgelemek adına önlerinde büyük bir fırsat var. Zafer sarhoşu olan Liverpool, Manchester City karşısına rahat çıkacak. Manchester City ise rakibinin bu durumunu avantaja çevirerek, ligin ilk yarısında 3-1'lik yenilginin rövanşını alabilir. Yine bol gollü ve pozisyonlu geçecek maç için 3,5 Üst seçeneğini kuponlara yazabiliriz. Savunmaların pek fazla ön planda olmayacağını düşündüğüm karşılaşma için ilk yarı 1,5 Üst seçeneğini de alternatif olarak düşünebiliriz.Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo, Jesus, SterlingAlisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, ManeŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan 4. sıradaki Atalanta, 5. sıradaki Roma'nın 9 puan önünde bulunuyor. Serie A'nın en golcü takımı olan Atalanta, 28 maçta 80 gol attı. Pandemi arasından sonra ise oynadığı 3 maçta sırasıyla 4, 3 ve 3 gol attı. Maçlarının 3'ü de toplam 5'er golle sona erdi.Napoli de Gattuso ile birlikte kendine geldi ve İtalya Kupası'nı kazandı. Son 8 lig maçlarının 7'sini kazandı. Pandemiden sonra hem kupayı aldılar hem de ligde oynadıkları maçları handikap yaparak kazandılar. Oynadıkları oyun, Ancelotti dönemindekinin çok ötesinde ama Şampiyonlar Ligi sıralamasının çok uzağında. Yine de geride 10 hafta var ve ligde alacakları sıralama, prestij açısından önem taşıyor.Atalanta'nın sahasında oynanacak maçta taraf bahsi oynamak biraz sakıncalı. Atalanta, sahasında herkesi yenmeye muktedir bir takım olmasına rağmen Napoli'nin form durumu da yabana atılmamalı. Her maçı bol gollü geçen bu maç için 2.5 üst en ideal seçenek.Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.Ospina; Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Demme, Ruiz, Zielinski; Politano, Insigne, Mertens.Roma, Milan'a 2-0 yenilerek 4. sıra hedefini ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi biletini mucizelere bıraktı. Şu an Atalanta'nın 9 puan gerisinde bulunuyorlar. Oynadıkları futbol da ümit vaad etmiyor açıkçası. 15. sırada bulunan ve küme düşme hattının 3 puan yukarısında yer alan Udinese ise hem Atalanta'ya hem Torino'ya tek farkla kaybetti.Roma, Milan maçında kaleyi bulan sadece 1 şut atabildi. Udinese ise son 9 maçında sadece 6 gol atabilmiş bir takım. İki takım da hücum açısından sorunlar yaşıyor ama bazen de patlamalar yaşayabiliyor. Udinese, son 9 maçın 5'inde gol atamazken, 4'ünde 6 gole ulaşabildi. Roma'nın da sık sık 4 gole ulaştığı maçlar oluyordu.Roma, galibiyete daha yakın taraf. En azından Avrupa hedeflerini korumak için kazanmak isteyecekler ve bu nedenle maçın favorisi Roma.Mirante; Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Cengiz Ünder, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.Musso; Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.Real Madrid, pandemi arasından dönüldüğünden bu yana çıktıkları tüm maçları kazandı. Zinedine Zidane'ın öğrencileri, son olarak Espanyol karşısında zorlu bir 90 dakikanın ardından kazanmayı başardı. Forvetleri Karim Benzema çok formda ve kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor. Diğer yanda Getafe ise çok zorlanıyor ve pandemi arasından sonra gözle görülür bir düşüş içerisindeler. Real Madrid, mevcut form durumu ve motivasyonuyla La Liga kupasının büyük favorisi konumunda. Ferland Mendy ve Luka Modric de cezalarını tamamlamalarının ardından geri dönecekler. Getafe'de ise as stoper Djene cezası nedeniyle bu maçta yok.Son 3 maçında kazanamayan Getafe, Real Madrid'e karşı da deplasmanda 16 maçtır kazanamıyor. İç sahasında kuvvetli oyunlar sergileyen ve net skorlar elde eden Real Madrid bu maçın da açık favorisi.Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, Isco, Benzema.Soria; Cucurella, Etxeita, Nyom, Suare; Chema, Olvera, Maksimovic, Arambarri; Durro, Mata.