2. Rosatom Bölge Satranç Turnuvası sona erdi

Mersin'de düzenlenen 2. Rosatom Bölge Satranç Turnuvası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2. Rosatom Bölge Satranç Turnuvası sona erdi
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16 Aralık 2023 19:35
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle organize edilen "2. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası" tamamlandı.

Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Anamur ilçelerinde, 7 Aralık'ta eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvanın finali, Mersin Satranç Merkezi'nde yapıldı.

Açık, 8 ve 12 yaş altı kategorilerinde gerçekleşen organizasyonda, 64 sporcu şampiyonluğa ulaşmak için hamlelerini yaptı.

Final eşleşmelerinde rakiplerini eleyerek dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Programda kapsamında düzenlenen seminerde, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve milli satranççı Ediz Gürel, çocuklar ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinlikte konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, finallerde mücadele eden tüm katılımcıları tebrik etti.

"Rosatom olarak projelerimizin olduğu şehirlerde sosyal sorumluluğa çok dikkat ediyoruz." diyen Sezemin, "Rosatom, bir bilgi şirketidir. Bu tarz projeleri hep destekliyoruz. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nın ikincisini gerçekleştirdik. Anne ve babalara destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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