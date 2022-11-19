2 milli tekvandocu tatamiye çıktı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın beşinci gününde 2 milli sporcu mücadele etti.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 53 ve erkekler 63 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.



Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Nikaragua'dan Chrisley Olivas'ı yenerek son 16 turuna kaldı. Zeliha Ağrıs, son 16 turunda Tayland'dan Phannapa Harnsujin'e mağlup olarak elendi.



Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İran'dan Matin Rezaei'ye mağlup olarak şampiyonaya veda etti.



Dünya Tekvando Şampiyonası'nın altıncı gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ile erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen mücadele edecek.





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